Кинозвезда Прия Маратхе умерла в 38 лет после операции

31 августа в Мумбаи на 39-м году жизни умерла популярная индийская актриса Прия Маратхе. По информации СМИ, ее сердце остановилось около четырех утра. Отмечается, что последние два года артистка боролась с онкологическим заболеванием, сообщает Mint.
Партнерша Маратхе по сериалу «Священные отношения» Уша Надкарни вспоминала, что хотела навестить коллегу после известия о ее болезни, но супруг актрисы, актер Шантану Моге, попросил ее не приезжать. Он объяснил это тем, что жена могла чувствовать себя неловко из-за выпадения волос после химиотерапии.
Надкарни рассказала, что для нее известие о диагнозе Прии стало шоком, особенно с учетом молодого возраста коллеги. По ее словам, даже после операции актриса продолжала сниматься в сериалах. Она отметила, что совсем недавно узнала об ухудшении состояния Маратхе и собиралась ее навестить, однако не успела, передает портал.
Прия Маратхе родилась 23 апреля 1987 года в Тане. Наибольшую известность ей принесли роли в телепроектах «Я пою только твою песню», «Священные узы» и «Это счастье или нет». Также она снялась в ряде популярных индийских сериалов, среди которых «Победа», «Мы научились жить» и «Осторожно, Индия».