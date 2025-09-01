Си Цзиньпин: международное влияние ШОС постоянно растет

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, подчеркнул, что влияние ШОС на международной арене продолжает увеличиваться.
«Шанхайская организация сотрудничества стала крупнейшей региональной структурой в мире, объединяющей 26 стран и осуществляющей сотрудничество более чем в 50 областях. Общий экономический объём этих стран составляет почти 30 триллионов долларов», — отметил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин также отметил, что задача по увеличению общего объёма торговли Китая со странами Шанхайской организации сотрудничества до 2,3 триллиона долларов была успешно выполнена раньше запланированного срока.