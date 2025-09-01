Прощание с тренером «Байкал Энергии» состоится 3 сентября в Шелехове

3 сентября в 11:00 в храме Святых апостолов Петра и Павла в Шелехове состоится прощание с Евгением Выборовым, одним из самых уважаемых тренеров в истории иркутского хоккея с мячом. Евгений Выборов, родившийся 27 апреля 1953 года в Черемхово, оставил неизгладимый след в спортивной жизни региона и страны. Об этом КП-Иркутск рассказали в хоккейном клубе «Байкал-Энергия».