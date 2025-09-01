Ричмонд
NYP: Убийство произошло на американском фестивале Burning Man

Мужчину убили во время проведения музыкального фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в New York Post.

Очевидцы обнаружили тело неизвестного в луже крови. Позже в офисе шерифа округа Першинг подтвердили, что расследуют произошедшее как убийство.

Очевидцы обнаружили тело неизвестного в луже крови. Позже в офисе шерифа округа Першинг подтвердили, что расследуют произошедшее как убийство.

В материале также добавили, что сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ к месту преступления. Они опрашивают возможных свидетелей.

Ранее двое детей погибли и еще по меньшей мере 17 пострадали во время стрельбы в католической школе при церкви Благовещения в Миннеаполисе, США. Утром вооруженный мужчина подошел к зданию сбоку и начал стрелять из винтовки через окна церкви по детям.

Стрелявшим в католической школе в Миннесоте, США, оказался трансгендер*-антисемит. Речь идет о 23-летнем Робине Вестмане, сменившем свой пол*. Незадолго до нападения на школу он сделал несколько фотографий с оружием. На стволах и магазинах оружия он оставил множество надписей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.