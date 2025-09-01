NYP: Убийство произошло на американском фестивале Burning Man

Ранее двое детей погибли и еще по меньшей мере 17 пострадали во время стрельбы в католической школе при церкви Благовещения в Миннеаполисе, США. Утром вооруженный мужчина подошел к зданию сбоку и начал стрелять из винтовки через окна церкви по детям.