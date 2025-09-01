Умер тренер ХК «Байкал-Энергия» Евгений Выборов

Евгений Выборов родился в 1953 году в Черемхово. Как игрок выступал за иркутский «Локомотив», но из-за травмы рано завершил карьеру. С 27 лет работал тренером, подготовив около 50 мастеров спорта. Возглавлял «Байкал-Энергию» в 2004—2006 годах.