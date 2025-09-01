Ричмонд
Умер тренер ХК «Байкал-Энергия» Евгений Выборов

Умер бывший тренер «Байкал-Энергия» Евгений Выборов в возрасте 72 лет.

Об этом хоккейный клуб сообщил в своём Telegram-канале.

Евгений Выборов родился в 1953 году в Черемхово. Как игрок выступал за иркутский «Локомотив», но из-за травмы рано завершил карьеру. С 27 лет работал тренером, подготовив около 50 мастеров спорта. Возглавлял «Байкал-Энергию» в 2004—2006 годах.

«Свой особый вклад в “Байкал-Энергию” Евгений Петрович внёс с 2004 по 2006 год в роли главного тренера клуба. Под его руководством “Байкал-Энергия” стала финалистом (2005) и третьим призёром (2005) Кубка России», — пишут в пресс-службе хоккейного клуба.

Прощание с Евгением Выборовым состоится 3 сентября в 11:00 в храме Святых апостолов Петра и Павла в Шелехове.