В Прикамье раскрыта кража из квартиры

В отдел полиции в Чайковском обратился 75-летний местный житель с заявлением о краже из квартиры. Вернувшись домой, он обнаружил отсутствие велосипеда, электроинструментов и цифровой техники. Общий размер материального ущерба превысил 50 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.