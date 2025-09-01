В Прикамье раскрыта кража из квартиры

В отдел полиции в Чайковском обратился 75-летний местный житель с заявлением о краже из квартиры. Вернувшись домой, он обнаружил отсутствие велосипеда, электроинструментов и цифровой техники. Общий размер материального ущерба превысил 50 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
При осмотре места преступления правоохранители выяснили, что незваный гость проник внутрь, повредив замок входной двери.
Полицейские быстро установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Под подозрением оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Похищенное имущество у него изъяли.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, злоумышленник отправился под стражу.