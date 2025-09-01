«Знакомьтесь, это Каштанка»: Юрий Слюсарь показал собаку, которую взял из приюта

Глава донского региона Юрий Слюсарь показал в своем официальном блоге в соцсети три фото рыжей дворняжки. По словам Юрия Борисовича, эту собаку он взял домой из приюта. Об этом стало известно во время большой пресс-конференции главы региона.
— На пресс-конференции журналистка спросила, правда ли, что я взял из приюта собаку. Правда, — подтвердил Юрий Слюсарь. — Знакомьтесь, это Каштанка.
На трех фотографиях, которыми был сопровожден пост, — среднего размера дворняжка черно-подпалого окраса.
— Глаза-то какие! Умные и выразительные! — подметили комментаторы.
— Хороший пример!
— Поздравляем! Нужно теперь решать вопрос с бродячими стаями, — попросил один из подписчиков.
