Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Знакомьтесь, это Каштанка»: Юрий Слюсарь показал собаку, которую взял из приюта

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь поделился фото взятой из приюта собаки.

Источник: Комсомольская правда

Глава донского региона Юрий Слюсарь показал в своем официальном блоге в соцсети три фото рыжей дворняжки. По словам Юрия Борисовича, эту собаку он взял домой из приюта. Об этом стало известно во время большой пресс-конференции главы региона.

— На пресс-конференции журналистка спросила, правда ли, что я взял из приюта собаку. Правда, — подтвердил Юрий Слюсарь. — Знакомьтесь, это Каштанка.

На трех фотографиях, которыми был сопровожден пост, — среднего размера дворняжка черно-подпалого окраса.

— Глаза-то какие! Умные и выразительные! — подметили комментаторы.

— Хороший пример!

— Поздравляем! Нужно теперь решать вопрос с бродячими стаями, — попросил один из подписчиков.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Встреча с президентом, бюджет, приоритеты: Глава области Юрий Слюсарь провел пресс-конференцию.