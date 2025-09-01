Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская медовуха попала под запрет в Беларуси из-за аллергенного консерванта

Госстандарт запретил продавать российский алкоголь в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать российский алкоголь, вызывающий аллергию. Он включен в реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, под запрет попала продукция российского производителя «Залив. Ком». Речь идет о фильтрованной пастеризованной медовухе «Мистер Икс Клубника и Барбарис» (Mr.X Strawberry&Barberry) и «Мистер Икс Вишня и Лимон» (Mr.X Cherry&Lemon), состав которой оказался несоответствующим требованиям техрегламентам Таможенного союза.

В составе медовухи белорусские специалисты нашли недопустимую пищевую добавку — консервант сернистой кислоты (диоксид серы), который способен вызывать аллергическую реакцию и противопоказан при отдельных видах заболеваний. Также было установлено превышение показателя в этой российской медовухе.

Еще при маркировке производителем была допущена ошибка в указании ГОСТа.

Также из продажи была изъята облепиховая медовуха «Огненный великан Сурт» от другого российского предприятия — «Медоварня традиции предков». В ее составе также был обнаружен запрещенный при изготовлении подобных алкогольных напитков консервант — диоксид серы.

А еще власти ввели запрет на продажу алкоголя в Беларуси в сентябре 2025.

Тем временем Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 1 сентября после выходных.