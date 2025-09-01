В Омской области поймали тракториста за сбором марихуаны

Также в ведомстве отметили, что ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Однако, избежать уголовного наказания ему не удастся — по уголовной статье, характеризующей преступление, трактористу из Москаленок грозит до 5 лет лишения свободы.