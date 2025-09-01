Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области поймали тракториста за сбором марихуаны

Любителю незаконной ботаники теперь грозит реальный тюремный срок.

Источник: Комсомольская правда

Работника сельскохозяйственной промышленности из Москаленского района уличили в сборе конопли. Информацией о нездоровом ботаническом увлечении 54-летнего тракториста поделилась пресс-служба УМВД России по Омской области.

«В отдел МВД России по Москаленскому району доставлен 54-летний местный житель — тракторист сельхозартели, уличенный сотрудниками полиции в сборе и хранении 112 граммов конопли. Наркотик изъят, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ», — говорится в сообщении полицейских.

Также в ведомстве отметили, что ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Однако, избежать уголовного наказания ему не удастся — по уголовной статье, характеризующей преступление, трактористу из Москаленок грозит до 5 лет лишения свободы.