Предсказан неожиданно теплый старт осени 2025 года в Москве

Осенний сезон 2025 года в столице прогнозируется как умеренно прохладный, со средней температурой около +6°C, что ниже показателей предыдущего года. При этом первый осенний день, 1 сентября, ожидается исключительно комфортным: дневная температура достигнет +20°C при отсутствии осадков, а ночные показатели составят около +10°C. Такие условия создадут идеальные возможности для проведения праздничных мероприятий.
Температурные экстремумы по месяцам распределятся следующим образом: сентябрьский максимум +23°C, октябрьский +14°C и ноябрьский +4°C. Минимальные значения опустятся до +3°C, 0 и −2°C соответственно. Несмотря на это, по замечанию синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, общий температурный фон превысит среднемесячные нормы.
Начало сезона порадует москвичей аномальным теплом: средние дневные показатели составят +18…+20°C. В первую неделю возможны кратковременные потепления до +26°C, что значительно выше климатической нормы. Ночные температуры сохранятся в пределах +7…+10°C. Как уточнил Ильин, первая декада сентября ожидается на 3−6 градусов теплее обычного.
Метеорологи единодушно прогнозируют наступление «бабьего лета». Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов подтвердил: «Начало сентября порадует жителей средней полосы, и бабье лето точно состоится». Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предположил установление солнечной погоды в первой половине месяца, а эксперт «Метеоновостей» Татьяна Позднякова указала на традиционное начало классического «бабьего лета» около 14 сентября.
Согласно данным Тишковца, среднесезонные показатели сентября сохранятся в пределах многолетних значений: +15°C днём и +7°C ночью, с постепенным понижением к концу месяца до +10°C и +6°C. Октябрь принесёт колебания от +8°C до +10°C днём и от +3°C до +6°C ночью, с вероятностью первых заморозков в finale месяца. Ноябрь ознаменуется ощутимым похолоданием до +1°C днём и −3°C ночью.
