Предсказан неожиданно теплый старт осени 2025 года в Москве

Осенний сезон 2025 года в столице прогнозируется как умеренно прохладный, со средней температурой около +6°C, что ниже показателей предыдущего года. При этом первый осенний день, 1 сентября, ожидается исключительно комфортным: дневная температура достигнет +20°C при отсутствии осадков, а ночные показатели составят около +10°C. Такие условия создадут идеальные возможности для проведения праздничных мероприятий.