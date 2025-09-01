Минздрав Иркутской области опроверг слухи по поводу увольнения медиков

Несмотря на то что в июне из больницы по семейным обстоятельствам уволился врач скорой помощи, а в июле — фельдшер, оказание медицинской помощи не прекращалось. В августе на работу был принят новый фельдшер, а двое сотрудников, находящихся в декретном отпуске, планируют вернуться к своим обязанностям в конце сентября.