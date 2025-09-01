Ричмонд
Минздрав Иркутской области опроверг слухи по поводу увольнения медиков

Жителям города Байкальска скорую медицинскую помощь оказывают в полном объеме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянский район Иркутской области прибыл глава Минздрава региона Андрей Модестов. Визит был вызван необходимостью разобраться в ситуации, связанной с оказанием скорой медицинской помощи в городе Байкальске, которая активно обсуждалась в ряде телеграм-каналов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Минздраве Иркутской области.

— Жителям города Байкальска скорую медицинскую помощь оказывают в полном объеме. В частности, на вызовы к жителям города Байкальска выезжают сотрудники из другой больницы, работающие на базе отделения, — рассказывают в министерстве.

Несмотря на то что в июне из больницы по семейным обстоятельствам уволился врач скорой помощи, а в июле — фельдшер, оказание медицинской помощи не прекращалось. В августе на работу был принят новый фельдшер, а двое сотрудников, находящихся в декретном отпуске, планируют вернуться к своим обязанностям в конце сентября.