Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильное землетрясение в Афганистане: число жертв растет, власти начали масштабную спасательную операцию

250 человек погибли при землетрясении в Афганистане.

Источник: Комсомольская правда

Мощное землетрясение в восточных районах Афганистана унесло жизни не менее 250 человек. По данным американского телеканала NBC, количество пострадавших превысило 500 человек.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман подтвердил начало масштабной спасательной операции. По его словам, власти мобилизовали сотни сотрудников экстренных служб для оказания помощи пострадавшим в зоне бедствия.

Согласно первоначальным данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 6,2 балла. Эпицентр землетрясения находился в 57 километрах к северо-востоку от города Джелалабад на глубине 35 километров. Позднее центр скорректировал параметры: расстояние сократили до 50 километров, а глубину очага — до 10 километров.

Ранее KP.RU писал о том, что в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.9. Тогда местные жители ощутили подземные толчки. Кроме этого, землетрясение попало на видео в эфире местного ТВ. Позднее эксперт подтвердил отголоски землетрясения в Дагестане на территории Ставрополья.