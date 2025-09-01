Сильное землетрясение в Афганистане: число жертв растет, власти начали масштабную спасательную операцию

Ранее KP.RU писал о том, что в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.9. Тогда местные жители ощутили подземные толчки. Кроме этого, землетрясение попало на видео в эфире местного ТВ. Позднее эксперт подтвердил отголоски землетрясения в Дагестане на территории Ставрополья.