Редчайшую акулу поймали в Папуа-Новой Гвинее впервые с 1970 года

Рыбаки в Папуа-Новой Гвинее смогли выловить редкую акулу гоголию, которая последний раз была замечена более 50 лет назад. Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в Smithsonian Magazine.
Единственного представителя данного вида выловили в заливе Астролябия в июле 1970 года. Акула оказалась беременной самкой — у нее была большая голова, широкие глаза и длинный спинной плавник.
По данным журналистов, специалисты узнали о ценном улове во время сбора информации для Национального плана действий Папуа-Новой Гвинеи по акулам и скатам. Повторно подобных акул обнаружили только спустя почти полвека — в марте 2020 года исследователи зафиксировали пять самок. В 2022 году был найден первый самец этого вида.
Ученые считают, что эти акулы могут быть микроэндемиками, ареал обитания которых сильно ограничен, добавили в издании.
