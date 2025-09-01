Редчайшую акулу поймали в Папуа-Новой Гвинее впервые с 1970 года

По данным журналистов, специалисты узнали о ценном улове во время сбора информации для Национального плана действий Папуа-Новой Гвинеи по акулам и скатам. Повторно подобных акул обнаружили только спустя почти полвека — в марте 2020 года исследователи зафиксировали пять самок. В 2022 году был найден первый самец этого вида.