Владельцев мощных электросамокатов будут лишать прав за пьяную езду

Из новых ПДД вытекает, что водительские права нужны тем, кто управляет электросамокатом или другим подобным устройством с максимальной конструктивной скоростью более 25 км/ч. Практически все такие агрегаты теперь можно будет перевести в статус мопеда или мотоцикла, а значит, и зарегистрировать в ГАИ.