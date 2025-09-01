Владельцев мощных электросамокатов будут лишать прав за пьяную езду

Пользователи средств персональной мобильности (СПМ) в первый день осени поменяли статус с пешеходов на водителей, следует из новой редакции Правил дорожного движения.
При этом некоторые устройства, которые ранее считались СПМ, будут признаваться механическими транспортными средствами. Это означает, что за управление ими в нетрезвом виде будет довольно серьезная ответственность.
«Ответственность, как и для водителя любого механического транспортного средства — автомобиля и тому подобного, а там и 3−5 лет лишения права управления, 100−200 базовых величин штраф (от 42 тысяч до 84 тысяч рублей — Sputnik)», — заявил начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Когда нужны права
Из новых ПДД вытекает, что водительские права нужны тем, кто управляет электросамокатом или другим подобным устройством с максимальной конструктивной скоростью более 25 км/ч. Практически все такие агрегаты теперь можно будет перевести в статус мопеда или мотоцикла, а значит, и зарегистрировать в ГАИ.
Исключение составят скоростные моноколеса. Их признают механическими транспортными средствами, но на дороги не пустят. В целом любое «бывшее СПМ» с максимальной скоростью свыше 25 км/ч, которое не будет поставлено на учет, теперь можно использовать только вне дорог с усовершенствованным покрытием, то есть на «грунтовках» или каких-то специальных площадках.
Но я хочу всех предупредить. В этом случае все равно наличие водительского категории АМ, А1, либо А, в зависимости от скорости, мощности этого транспортного средства… Потребуется соответствующая категория на право управления.
Он также напомнил, что езда без прав на таком агрегате грозит штрафом от 5 до 20 базовых (210−840 рублей). Повторный случай в течение года может обернуться арестом.
«Впоследствии наступает и уголовная ответственность… Поэтому действительно людям надо понять, какое у них транспортное средство — механическое или нет», — предупредил Ротченков.
Куда обращаться
Если пользователь СПМ, оценив характеристики своего устройства, осознал, что оно уже не подпадает под эту категорию, и хочет его узаконить, нужно для начала получить электронный паспорт.
Для этого необходимо обратиться в одну из 25 лабораторий в Минске, Борисове, Молодечно, Слуцке, Бресте, Барановичах и других городах. Полный список есть на сайте Госстандарта. Далее можно идти в ГАИ и регистрировать механическое транспортное средство по упрощенной схеме. Она действует до 1 сентября 2026 года.
Возможно, некоторые такие устройства придется дооборудовать указателями поворотов, габаритными огнями или, например, зеркалами заднего вида. Все должно быть как на мопеде или мотоцикле. Как поясняет Госстандарт, при мощности двигателя до 4 кВт это мопед. При более высокой — мотоцикл.
Важно, что на таком транспортном средстве должно быть место для установки одного госномера.