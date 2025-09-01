Школьные каникулы закончились — без света в доме будет тяжело: Сотни жителей Кишинева останутся на весь день без электричества — публикуем адреса

В трёх секторах столицы запланированы отключения электричества.
О предстоящих работах сообщает поставщик.
Буюканы:
Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
Чеканы:
Чокана, 12, М. Драган, 19, 38/1, 38/2, 38/3, 42,44 — частично с 08:50 до 16:00.
Рышкановка:
Т. Владимиреску, 5 — частично с 09:00 до 13:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Космические цены за позорные апартаменты: В Кишиневе продают старую маленькую «хрущевку» за 190 тысяч евро с замечательным видом… на дерево.
Кишиневские риэлторы продолжают сходить с ума [видео] (далее…).
Могут ли в Молдове в обменнике не принять доллары старого образца: комментарии банков.
Банкиры расставили все точки над «i» (далее…).
И цены все растут: С началом учебного года, стоимость аренды небольших квартир в Кишиневе резко выросла.
Цены на более дорогие квартиры, которые стоят свыше 500 евро в месяц, остались без изменений (далее…).