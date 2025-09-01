Ричмонд
Школьные каникулы закончились — без света в доме будет тяжело: Сотни жителей Кишинева останутся на весь день без электричества — публикуем адреса

Поставщик сообщает о перерывах в поставках электроэнергии на 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В трёх секторах столицы запланированы отключения электричества.

О предстоящих работах сообщает поставщик.

Буюканы:

Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.

Чеканы:

Чокана, 12, М. Драган, 19, 38/1, 38/2, 38/3, 42,44 — частично с 08:50 до 16:00.

Рышкановка:

Т. Владимиреску, 5 — частично с 09:00 до 13:00.

