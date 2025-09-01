Автобусы на садоводческих маршрутах будут работать до конца сентября в Иркутске

Жители Иркутска смогут воспользоваться садоводческими автобусами до 30 сентября включительно. Муниципальное предприятие «Иркутскавтотранс» продлило работу транспорта на этих маршрутах до конца месяца, чтобы садоводы могли комфортно добраться до своих участков. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
— Жители Иркутска могут доехать до следующих садоводств: «Статистик-2», «Стеклянка», «Аист», «Октябрьское», «Саяны», «Энергетик», «Строитель», «Политехник», «Южное», «Родник», «Таежник», «Коммунальник», «Светофор», «Изумруд», «Октябрьское», «Фотон», «Лебединка», «Дорожник», поселок Патроны, — рассказывают в администрации.
С 1 октября автобусы будут курсировать по сокращенному графику в связи с наступлением осеннего сезона. Это изменение связано с уменьшением светового дня и снижением активности на садовых участках. «Иркутскавтотранс» призывает садоводов заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в графике движения автобусов с началом октября.