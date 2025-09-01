Автобусы на садоводческих маршрутах будут работать до конца сентября в Иркутске

С 1 октября автобусы будут курсировать по сокращенному графику в связи с наступлением осеннего сезона. Это изменение связано с уменьшением светового дня и снижением активности на садовых участках. «Иркутскавтотранс» призывает садоводов заранее планировать свои поездки и учитывать изменения в графике движения автобусов с началом октября.