Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Врачи выявили у Якубовича сахарный диабет и запретили пить алкоголь

80-летнему телеведущему Леониду Якубовичу врачи запретили употреблять алкоголь и пробовать угощения, которые традиционно приносят участники программы «Поле чудес». Об этом в понедельник, 1 сентября, пишет Shot.

80-летнему телеведущему Леониду Якубовичу врачи запретили употреблять алкоголь и пробовать угощения, которые традиционно приносят участники программы «Поле чудес». Об этом в понедельник, 1 сентября, пишет Shot.

Отмечается, что телеведущий обратился к медикам с жалобами на слабость и повышенную утомляемость. В результате обследования у него выявили сахарный диабет с осложнениями.

Специалисты назначили строгую диету, в рамках которой Якубовичу придется отказаться от соленых огурцов, пирожков и других домашних угощений, а также полностью исключить алкоголь, передает Telegram-канал.

Ранее Леонид Якубович высказался, что будет работать в капитал-шоу «Поле чудес» до тех пор, пока передача будет нравиться зрителям. При этом ведущий отметил, что никогда не заявлял о своем желании покинуть передачу.

12 августа Якубович отпраздновал свое 80-летие в турецком Белеке. По данным СМИ, семья бессменного ведущего «Поля чудес» потратила около 1,5 миллиона рублей, организовав ему отдых в элитном отеле Gloria Golf Resort.

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты карьеры Леонида Якубовича. В 1991 году он принял участие в пробах на роль ведущего шоу «Поле чудес», которое годом раннее запустил генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев.