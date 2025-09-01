Буйство красок и тысячи букетов: Челябинская область встречает День знаний

В понедельник, 1 сентября 2025 года, в Челябинской области отмечают День знаний. Это волнительный день, который объединяет учеников, педагогов и родителей. В школах региона за парты сядут 440 тысяч детей, из них 44 тысячи — первоклассники. Только в Челябинске новый учебный год начнут около 14 тысяч ребят, впервые переступивших школьный порог.
Школьные линейки в этом году рекомендовали проводить внутри образовательных организаций. Исключения сделают для первоклашек и выпускников. Все школы региона прошли приёмку и готовы встретить учеников. В 2025 году на антитеррористическую защищённость образовательных организаций и обеспечение их охраной выделено более 300 миллионов рублей.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей:
— Друзья! Поздравляю вас с Днём знаний! Особенно трепетно его ждут первоклассники: для них открывается новая, полная ярких событий пора. Мы гордимся достижениями наших ребят и создаём все условия, чтобы они могли реализовать свои способности. Желаю всем оптимизма, уверенности в собственных силах и новых побед!
С поздравлением к горожанам обратился и глава Челябинска Алексей Лошкин:
— Сегодня Челябинск окутан особенным настроением: волнением первоклашек, радостью встреч и сосредоточенностью педагогов. Пусть новый учебный год подарит школьникам и студентам знания, друзей и перспективы, а родителям и учителям — силы и вдохновение.
Главным украшением праздника, как и прежде, стали яркие букеты в руках учеников.