Буйство красок и тысячи букетов: Челябинская область встречает День знаний

В понедельник, 1 сентября 2025 года, в Челябинской области отмечают День знаний. Это волнительный день, который объединяет учеников, педагогов и родителей. В школах региона за парты сядут 440 тысяч детей, из них 44 тысячи — первоклассники. Только в Челябинске новый учебный год начнут около 14 тысяч ребят, впервые переступивших школьный порог.