Дождь внес коррективы: красноярские школы перенесли линейки в помещения

Непогода внесла изменения в праздничные планы красноярских школьников и их родителей.

Из-за сильного дождя и грозы, которые обрушились на город утром в День знаний, многие образовательные учреждения приняли решение перенести традиционные линейки с улицы в помещения.

Как сообщают родители в соцсетях и чатах, торжественные мероприятия в большинстве школ проходят сегодня в актовых и спортивных залах. В некоторых классах линейки заменены тематическими классными часами.

Так, например, как сообщили ученики Гимназии № 14, линейку проводили только для учеников 1 и 11 классов.

министерстве просвещения подтвердили, что образовательные учреждения имеют право самостоятельно принимать решение о формате проведения линеек в зависимости от погодных условий. Главное — сохранить праздничную атмосферу и безопасность детей.

Несмотря на вынужденные изменения, праздничное настроение у красноярских школьников не испортилось. Многие пришли на первые занятия в парадной форме с букетами цветов, готовые начать новый учебный год. Снимками поделились в мэрии города.