Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний

Вице-премьер Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний и началом нового учебного года.

«Сегодня по всей стране свои двери открывают почти 85 тысяч учебных заведений. В школы, колледжи и университеты пойдут более 26,5 миллионов ребят, из них порядка 1,5 миллиона — это наши первоклассники», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.

Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин поставил национальную цель — реализация потенциала и раскрытие талантов каждого человека, воспитание патриотичных, социально ответственных граждан.

«Благодаря нацпроекту “Молодежь и дети” строится современная образовательная инфраструктура, открываются комфортные пространства для научных исследований и творческого развития», — добавил Чернышенко.

Он подчеркнул, что молодежь России действительно очень талантливая, что подтверждают многочисленные победы на всероссийских и международных олимпиадах.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше