Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний

«Сегодня по всей стране свои двери открывают почти 85 тысяч учебных заведений. В школы, колледжи и университеты пойдут более 26,5 миллионов ребят, из них порядка 1,5 миллиона — это наши первоклассники», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.