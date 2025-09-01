МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем знаний и началом нового учебного года.
«Сегодня по всей стране свои двери открывают почти 85 тысяч учебных заведений. В школы, колледжи и университеты пойдут более 26,5 миллионов ребят, из них порядка 1,5 миллиона — это наши первоклассники», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин поставил национальную цель — реализация потенциала и раскрытие талантов каждого человека, воспитание патриотичных, социально ответственных граждан.
«Благодаря нацпроекту “Молодежь и дети” строится современная образовательная инфраструктура, открываются комфортные пространства для научных исследований и творческого развития», — добавил Чернышенко.
Он подчеркнул, что молодежь России действительно очень талантливая, что подтверждают многочисленные победы на всероссийских и международных олимпиадах.