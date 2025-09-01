В Ташкенте перед школами на внутренних улицах вводят одностороннее движение. Это шаг вперёд (но пока только на бумаге)

Одностороннее движение у школ — шаг в правильном направлении, но только если эта инициатива будет реально работать, а не останется очередной «реформой для отчёта». Здесь нужны не только инспекторы с рейдами и штрафами, но и готовность каждого взрослого — будь то родитель, водитель такси или просто прохожий — подумать о чужих детях так же, как о своих. Только тогда на наших улицах станет действительно безопаснее, а город — чуть более дружелюбным для всех.