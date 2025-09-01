В Ташкенте перед школами на внутренних улицах вводят одностороннее движение. Это шаг вперёд (но пока только на бумаге)

Власти заранее объявили о новых правилах и начали установку соответствующих дорожных знаков. На первый взгляд — новость отличная. На деле — всё, как всегда, будет зависеть от того, как быстро водители научатся соблюдать элементарные требования.
Почему это правильное решение
Идея сделать движение у школ односторонним не возникла на пустом месте. Ежедневно утром и после уроков возле школ собирается много учеников и родителей, здесь часто бывает хаотичное движение, автомобили паркуются с обеих сторон, дети выбегают на дорогу. Односторонний трафик позволит снизить риск аварийных ситуаций, уменьшить количество конфликтов между водителями и пешеходами, а значит — сократить число травм среди школьников.
Кроме того, новый порядок призван навести элементарный порядок в микрорайонах и избавить жителей от привычных утренних заторов у школ. Когда движение становится односторонним, водителям проще ориентироваться, не нужно искать возможности для маневра или объезда встречных машин, а поток автомобилей распределяется равномернее. Это избавит жителей от конфликтов на дороге и сэкономит время всем участникам движения.
По большому счету, такая практика уже давно применяется во многих странах и городах, где ценят детскую безопасность. Это не только удобно, но и логично: дети непредсказуемы, а узкие улицы не прощают ошибок.
Где возникает проблема
Всё, что нужно для успеха этой реформы — чтобы люди начали её соблюдать. А вот тут, если честно, оптимизма куда меньше. У нас по старой привычке многие считают: «правила для других, я подъеду поближе, всё равно никто не оштрафует». Некоторые родители уверены, что если они спешат, то могут смело заезжать на встречку или парковаться прямо на пешеходном переходе.
Одностороннее движение у школ — шаг в правильном направлении, но только если эта инициатива будет реально работать, а не останется очередной «реформой для отчёта». Здесь нужны не только инспекторы с рейдами и штрафами, но и готовность каждого взрослого — будь то родитель, водитель такси или просто прохожий — подумать о чужих детях так же, как о своих. Только тогда на наших улицах станет действительно безопаснее, а город — чуть более дружелюбным для всех.