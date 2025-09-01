В российском регионе запретили алкомаркеты во дворах многоквартирных домов

Теперь лицензию на розничную продажу алкоголя смогут получить только магазины, входы в которые расположены со стороны улицы и находятся не дальше 30 метров от края проезжей части. Закон также усиливает требования к бизнесу, занимающемуся розничной продажей алкоголя. Для получения лицензии минимальный уставный капитал организации теперь должен составлять не менее одного миллиона рублей. Ранее этот показатель был в два раза ниже — 500 тысяч рублей.