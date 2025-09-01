Ричмонд
«Ждет дома»: актер Красилов раскрыл личность супруги, на которой тайно женился

Российский актер Петр Красилов впервые прокомментировал слухи о своем третьем браке. О новой жене артист рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Недавно журналисты заметили Красилова с новой возлюбленной. Для поклонников новость стала неожиданностью — многие думали, что актер все еще не женат.

По словам звезды сериала «Не родись красивой», семейная жизнь с новой супругой складывается отлично. Анастасия, в свою очередь, призналась, что присматривалась к артисту уже давно — еще шесть лет назад.

На данный момент девушка строит карьеру в сфере педагогики, а также воспитывает маленького сына. Пока что возлюбленные живут на два города — Красилов работает в Москве, а его избранница родом из Санкт-Петербурга.

— Не могу ее возить по разным городам с собой. Она меня терпеливо ждет дома, у семейного очага, — добавил актер.

Актриса Агата Муцениеце 25 августа вышла замуж за Петра Дрангу. Для влюбленных это символичная дата — в этот день, как говорят, год назад у них прошло первое свидание, а три года назад в этот же день Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян. История любви Муцениеце и Дранги — в материале «Вечерней Москвы».