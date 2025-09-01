Актер Сергей Белоголовцев развелся с женой после 35 лет брака и ушел к помощнице

Телеведущий и актер Сергей Белоголовцев расстался с супругой Натальей после 35 лет брака. Об этом сообщает «СтарХит», отметив, что официального заявления о разводе сделано не было.
Новость стала неожиданностью для публики, так как долгое время о переменах в личной жизни артиста ничего не было известно. По информации СМИ, переломным моментом мог стать инсульт, который актер перенес около года назад. В этот сложный период рядом с ним оказалась его помощница Елена, помогавшая ему восстанавливаться.
Позднее их общение переросло в романтические отношения. При этом Белоголовцев сказал, что не торопится узаконивать союз и пока не готов к свадьбе, передает издание.
Это не первая звездная пара, которая решила разойтись в последнее время: актер Никита Пресняков, внук певицы Аллы Пугачевой, и его жена Алена Краснова 19 августа объявили о разводе спустя восемь лет брака. Они рассказали, что встретились и начали строить отношения в период, когда еще только учились понимать себя и этот мир. Позже Пресняков прокомментировал слухи о причинах развода с Красновой.