Жители Челябинской области с 1 сентября смогут отказаться от спам-звонков

Жители Челябинской области с 1 сентября смогут отказаться от спам-звонков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Jonas Leupe/CC0

Абоненты могут отказаться от массовых звонков, подав заявление своему оператору связи. После этого оператор обязан прекратить такие рассылки.

Массовые звонки будут разрешены только при условии добровольного согласия клиента. Если звонящий не сможет подтвердить наличие согласия, его действия будут считаться незаконными.

Для проведения массовых обзвонов компании-заказчики должны заключать договоры с операторами связи. В рамках этих договоров операторы предоставляют услугу массовых звонков.

Нарушение правил массовых обзвонов влечет за собой признание звонков незаконными, за исключением случаев, когда инициаторами выступают государственные органы, местные власти, организации и лица, перечень которых утвержден правительством РФ.

Заявление можно направить в салоне связи или на сайте компании, рассылка должна прекратиться на следующий день после этого.