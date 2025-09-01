Увеличилось число погибших при мощнейшем землетрясении в Афганистане

В результате мощнейшего землетрясения в Афганистане погибло не менее 500 человек, пострадавших насчитывается около одной тысячи. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили NBC со ссылкой на местные власти.
— Поскольку землетрясение произошло в отдаленной горной местности, потребуется время, чтобы получить точную информацию о человеческих жертвах и ущербе инфраструктуре, — цитирует представителя Министерства здравоохранения Афганистана Шарафата Замана телеканал.
Ранее сообщалось о 250 погибших людях, а также 500 раненых. Шарафат Заман, в свою очередь, уточнил, что начата масштабная спасательная операция, к которой привлечены сотни специалистов и добровольцев.
27 августа Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) также рассказал о землетрясении магнитудой 6,0, зафиксированном в районе Каспийского моря, у побережья Дагестана. Подземный толчок произошел в 23:33 по московскому времени.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами.