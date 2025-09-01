Вслед за сотнями миллионов рублей в Омск прилетел крупный дорожный чиновник

«Сегодня в регионе работает руководитель Росавтодора Роман Витальевич Новиков. В ходе рабочей встречи обсуждалось начало строительства важнейшего для Омской области объекта — дороги “Северный обход города Омска”. Старт стройки запланирован на этот год. Трасса свяжет две федеральные дороги на Тюмень и Новосибирск и сократит пробег транзитного транспорта по маршруту Тюмень — Новосибирск в обход Омска более чем на 20 километров», — говорится в сообщении телеграм-канала.