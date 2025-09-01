Белорус сбежал от армии в Польшу, бросив вуз перед дипломом, но его задержали

В Минске будут судить сбежавшего от армии в Польшу белоруса, пишет агентство «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал минчанин 2001 года рождения. В 2017-м 16-летний молодой человек получил удостоверение призывника, но став студентом одного из столичных вузов до июля 2022-го получил отсрочку от армии.
В марте 2022-го он по повестке должен был явится в военкомат для прохождения мероприятий по призыву на воинскую службу, однако на медобследование не явился. А в мае и вовсе забрал документы из университета, не защитив диплом, и в июне выехал через Литву в Польшу, уклонившись от призыва на воинскую службу.
В итоге уклониста объявили в розыск, возбудив в отношении него уголовное дело. По июль 2025-го минчанин был в Польше, где работал таксистом, но решил вернуться домой.
— Фигурант 14 июля 2025 года при пересечении государственной границы был задержан пограничниками и водворен в следственный изолятор, — прокомментировал зампрокурора Фрунзенского района Игорь Жибуль.
Минчанина будут судить за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу (ч.1 ст. 435 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину он признал полностью и раскаялся.
