Доцент Панов рассказал, с какими продуктами опасно сочетать энергетики

Энергетические напитки, часто считающиеся безобидным способом взбодриться, на самом деле опасны для здоровья, предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов. Он отметил, что постоянное их употребление негативно влияет на сердце и нервную систему, особенно опасно для подростков, беременных и людей с хроническими заболеваниями.