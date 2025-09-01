Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Днем знаний

Глава донского региона Юрий Слюсарь утром в понедельник, 1 сентября, поздравил жителей Ростовской области с наступлением нового учебного года. Как отметил Юрий Борисович на своей странице в соцсети, этот день особый для первоклассников и их родителей.
— Наверное, мы всегда будем помнить свое 1 сентября, как от волнения замирало сердце, — поделился глава региона. — Всем ученикам — школьникам и студентам — желаю любознательности и смелости. Пусть этот год станет временем открытий, побед и верных друзей.
Педагогам Юрий Слюсарь пожелал сохранять терпение и находить вдохновение. А родителям — мудрости, ведь их поддержка детям очень важна.
— Вместе мы работаем ради важной цели — будущего, в котором образование открывает перед молодыми людьми любые двери, — заключил глава Дона и пожелал яркого и плодотворного учебного года как детям и их родителям, так и учителям.
