Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Днем знаний

Глава Ростовской области поздравил учителей, учеников и родителей с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Глава донского региона Юрий Слюсарь утром в понедельник, 1 сентября, поздравил жителей Ростовской области с наступлением нового учебного года. Как отметил Юрий Борисович на своей странице в соцсети, этот день особый для первоклассников и их родителей.

— Наверное, мы всегда будем помнить свое 1 сентября, как от волнения замирало сердце, — поделился глава региона. — Всем ученикам — школьникам и студентам — желаю любознательности и смелости. Пусть этот год станет временем открытий, побед и верных друзей.

Педагогам Юрий Слюсарь пожелал сохранять терпение и находить вдохновение. А родителям — мудрости, ведь их поддержка детям очень важна.

— Вместе мы работаем ради важной цели — будущего, в котором образование открывает перед молодыми людьми любые двери, — заключил глава Дона и пожелал яркого и плодотворного учебного года как детям и их родителям, так и учителям.

