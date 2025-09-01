В Перми приостановили деятельность поставщика продуктов после случаев отравлений

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения осуществили выезд по месту нахождения цеха. В ходе проведения исполнительных действий помещение было опечатано. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.