В Перми приостановили деятельность поставщика продуктов после случаев отравлений

Санитарно-эпидемиологическое расследование проводилось в целях установления источника острой кишечной инфекции, выявленной у пермяков. Все отравившиеся связывали свое заболевание с употреблением кулинарной продукции, приобретенной в столовой «Вкус времени».

Продовольственного сырье на это предприятие общественного питания поставлялось индивидуальным предпринимателем, занимающимся производством пищевых продуктов в цехе полуфабрикатов по адресу ул. Героев Хасана, 98.

В ходе проверки было установлено, что для водоснабжения цеха используется автономная система, представляющая собой накопительную емкость с трубопроводами, которая не соответствует требованиям СанПин. При использовании такой воды существовала вероятность загрязнения выпускаемой пищевой продукции.

Так как выявленное нарушение создавало реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления производства пищевых продуктов в цехе полуфабрикатов сроком на 45 суток.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения осуществили выезд по месту нахождения цеха. В ходе проведения исполнительных действий помещение было опечатано. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.