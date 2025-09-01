Разница в размере пенсий в разных регионах России превысила двукратный порог

Наибольшие пенсионные выплаты получают жители Чукотского автономного округа — в среднем 41,6 тысячи рублей. В то же время наименее обеспеченными оказались пенсионеры Кабардино-Балкарии с пенсией всего 19,4 тысячи рублей.
За три года разница между максимальными и минимальными пенсиями увеличилась почти в полтора раза — с 15,3 до 22,2 тысячи рублей. При этом за последний год рост составил рекордные 16%, что свидетельствует о нарастающей диспропорции.
В число регионов с высокими пенсионными выплатами также вошли Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский округ, Магаданская область и Камчатка. На противоположной стороне рейтинга — Дагестан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Крым.
Эксперты связывают такую разбежку с различиями в уровне заработных плат по регионам. Северные территории богаты добывающими предприятиями с тяжёлыми условиями труда, что отражается на более высоких доходах и, соответственно, на пенсиях.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме призвали повысить размер пенсий так, чтобы он составлял двукратный объём МРОТ. Депутаты считают, что с таким нововведением пенсионеры смогли бы улучшить условия своей жизни, поправить здоровье и даже начать путешествовать по стране.