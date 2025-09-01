Мишустин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

«Современное развитие экономики, повышение конкурентоспособности отраслей, достижение технологической независимости во многом зависит от наших талантливых ребят. Тех, кто сейчас только открывает для себя мир знаний и науки. Правительство России ведёт активную работу в этом направлении, в том числе в рамках реализации национального проекта “Молодёжь и дети”. Строятся современные кампусы, формируется сеть передовых школ, открываются образовательно-производственные центры, проводятся олимпиады и творческие конкурсы», — напомнил Мишустин.