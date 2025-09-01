MWM: Крупнейший авианосец США столкнулся с угрозой от подводных лодок РФ

Военные США, Великобритании и Норвегии подняли в воздух несколько противолодочных самолетов P-8 на Крайнем Севере после обнаружения подлодки, представляющей угрозу американскому авианосцу «Джеральд Форд». Об этом пишет Military Watch Magazine.
Норвежские P-8 совершили три боевых вылета с авиабазы Эвенес, британские P-8 с Лоссимута — восемь. Это отмечается, как «необычно высокий» всплеск активности. Западные источники утверждают, что в этом районе действовала российская подводная лодка класса «Ясень».
Как отмечает издание, угроза силам НАТО от российского подводного флота возросла из-за роста числа кораблей класса «Ясень» и противокорабельных ракет «Циркон».
Авторы статьи напоминают, что первый запуск «Циркона» с «Ясеня» состоялся в октябре 2021 года с дальностью 1000 км. Президент России Владимир Путин позже приказал расширить производство «Ясень-М», которые усложняют обнаружение и перехват, создавая давление на флот P-8 НАТО.
Ранее National Interest отмечало опасность модернизированных российских подводных лодок, приводя в пример последнюю версию подлодок класса Kilo, которая способна запускать крылатые ракеты и торпеды, а также другое оружие, предназначенное для поражения подводной инфраструктуры.