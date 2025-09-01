Четыре кандидата от АдГ умерли незадолго до выборов на западе Германии

Как сообщает WDR, речь идет о политиках из городов Бломберг, Бад-Липпшпринге, Шверте и Райнберг. В течение последних двух недель умерли Ральф Ланге, Штефан Берендес, Вольфганг Клингер и Вольфганг Зайц. Всем им было 59 лет и больше. Причины их смерти пока не раскрываются.