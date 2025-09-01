Ричмонд
Четыре кандидата от АдГ умерли незадолго до выборов на западе Германии

В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия за короткий промежуток времени скончались сразу четверо кандидатов от партии «Альтернатива для Германии». Все они должны были участвовать в выборах в местные органы самоуправления, намеченных на 14 сентября.

— Умерли четыре кандидата от АдГ, — написала в X лидер партии Алис Вайдель.

Как сообщает WDR, речь идет о политиках из городов Бломберг, Бад-Липпшпринге, Шверте и Райнберг. В течение последних двух недель умерли Ральф Ланге, Штефан Берендес, Вольфганг Клингер и Вольфганг Зайц. Всем им было 59 лет и больше. Причины их смерти пока не раскрываются.

В связи с этим местным властям предстоит изготовить новые бюллетени и оперативно направить их тем, кто голосует по почте. Ранее разосланные экземпляры уже признаны недействительными, передает телерадиокомпания.

В мае сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и экономическую политику немецкого правительства. Политик выступила в пользу возобновления поставок российского газа и работы атомных электростанций. Вайдель отметила, что немецкое промышленное производство резко падает, а уровень безработицы стремительно растет.

