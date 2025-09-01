Биолог Золотарева объяснила, чем опасны царапины от домашних животных

Фелиноз — зооантропоноз, передающийся от животных к человеку. Обычно заражение происходит через царапины или слюну, особенно при наличии микроповреждений. У здоровых людей болезнь часто ограничивается локальным воспалением и увеличением лимфатических узлов, иногда требуется антибактериальная терапия. При слабом иммунитете и глубокой царапине инфекция может попасть в кровь и вызвать системное воспаление.