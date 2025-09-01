Ричмонд
Биолог Золотарева объяснила, чем опасны царапины от домашних животных

Кошачьи царапины кажутся безобидными, но могут быть опасны для здоровья. Через них передаётся фелиноз. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

— Через кошачьи царапины передается фелиноз — инфекция, чаще вызываемая бактерией рода Бартонелла, например, Bartonella henselae, которая может проникнуть в организм человека через поврежденную кожу. Около 30−40 процентов домашних и бездомных кошек могут являться переносчиками этой бактерии, — объяснила она.

Фелиноз — зооантропоноз, передающийся от животных к человеку. Обычно заражение происходит через царапины или слюну, особенно при наличии микроповреждений. У здоровых людей болезнь часто ограничивается локальным воспалением и увеличением лимфатических узлов, иногда требуется антибактериальная терапия. При слабом иммунитете и глубокой царапине инфекция может попасть в кровь и вызвать системное воспаление.

Для профилактики важно сразу промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и при признаках воспаления обратиться к врачу. Также рекомендуется регулярно обрабатывать питомца от блох, использовать когтеточки и избегать контакта с кошкой во время еды или сна. Эти меры помогают снизить риск заражения, сообщает Life.ru.

Уличные животные нередко переносят разнообразные инфекции, в том числе бешенство и лишай, которые легко могут передаваться человеку даже при мимолетном контакте, рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Кроме того, домашние питомцы могут заразиться бешенством от укусов животных, которые являются его переносчиками: ежей, лис, волков, енотов, а также бездомных кошек и собак. Кроме того, пес может подхватить инфекцию, если съест больного зверя.