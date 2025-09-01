Биолог Золотарева объяснила, чем опасны царапины от домашних животных

Кошачьи царапины кажутся безобидными, но могут быть опасны для здоровья. Через них передаётся фелиноз. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
— Через кошачьи царапины передается фелиноз — инфекция, чаще вызываемая бактерией рода Бартонелла, например, Bartonella henselae, которая может проникнуть в организм человека через поврежденную кожу. Около 30−40 процентов домашних и бездомных кошек могут являться переносчиками этой бактерии, — объяснила она.
Фелиноз — зооантропоноз, передающийся от животных к человеку. Обычно заражение происходит через царапины или слюну, особенно при наличии микроповреждений. У здоровых людей болезнь часто ограничивается локальным воспалением и увеличением лимфатических узлов, иногда требуется антибактериальная терапия. При слабом иммунитете и глубокой царапине инфекция может попасть в кровь и вызвать системное воспаление.
Для профилактики важно сразу промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и при признаках воспаления обратиться к врачу. Также рекомендуется регулярно обрабатывать питомца от блох, использовать когтеточки и избегать контакта с кошкой во время еды или сна. Эти меры помогают снизить риск заражения, сообщает Life.ru.
Уличные животные нередко переносят разнообразные инфекции, в том числе бешенство и лишай, которые легко могут передаваться человеку даже при мимолетном контакте, рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.
Кроме того, домашние питомцы могут заразиться бешенством от укусов животных, которые являются его переносчиками: ежей, лис, волков, енотов, а также бездомных кошек и собак. Кроме того, пес может подхватить инфекцию, если съест больного зверя.