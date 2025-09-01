Ричмонд
Главные новости 1 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 1 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 сентября 2025.

Путин напомнил о подходе России к решению конфликта на Украине

20

Российский президент Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что Шанхайское объединение учитывает интересы государств, а значит, не допускает попыток обеспечить свою безопасность за счет других. Он подчеркнул, что Кремль придерживается такого принципа в отношении кризиса вокруг Украины.

В силу вступил закон о штрафах за поиск экстремизма в Сети

Источник: John/CC0

С 1 сентября в России начал действовать закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с применением VPN. За нарушение закона для граждан предусмотрен штраф в размере 3−5 тысяч рублей. Запрещенные экстремистские материалы определены в федеральном списке.

С 1 сентября можно отказаться от массовых обзвонов юрлицами

Источник: Marília Castelli

1 сентября абоненты российских сотовых операторов могут оформить отказ от массовых обзвонов со стороны юридических лиц. Для этого требуется подать заявление оператору. Без добровольного согласия клиента звонки будут считаться незаконными, за исключением обращений госорганов и местных властей.

Трамп объяснил, почему США не отменят импортные пошлины

Источник: Reuters

США в случае отмены торговых пошлин на ввозимые товары могут стать страной третьего мира. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на странице в соцсети. Он уточнил, что пошлины — это инвестиции в экономику страны, и назвал их ожидаемый размер — 15 $15 трлн. По словам Трампа, при аннулировании тарифов США лишатся части вложений в экономику.

В Афганистане при землетрясении погибли около 500 человек

Источник: Reuters

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 в 57 км к северо-востоку от города Джелалабада. От удара стихии пострадали несколько уездов. Из-за разрушений зданий под завалами оказались тысячи людей. Число погибших достигло 500 человек, более 1 тыс. пострадали. Власти проводят масштабную спасательную операцию.