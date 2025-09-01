Главные новости 1 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 сентября 2025.
Путин напомнил о подходе России к решению конфликта на Украине
В силу вступил закон о штрафах за поиск экстремизма в Сети
С 1 сентября в России начал действовать закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с применением VPN. За нарушение закона для граждан предусмотрен штраф в размере 3−5 тысяч рублей. Запрещенные экстремистские материалы определены в федеральном списке.
С 1 сентября можно отказаться от массовых обзвонов юрлицами
1 сентября абоненты российских сотовых операторов могут оформить отказ от массовых обзвонов со стороны юридических лиц. Для этого требуется подать заявление оператору. Без добровольного согласия клиента звонки будут считаться незаконными, за исключением обращений госорганов и местных властей.
Трамп объяснил, почему США не отменят импортные пошлины
США в случае отмены торговых пошлин на ввозимые товары могут стать страной третьего мира. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на странице в соцсети. Он уточнил, что пошлины — это инвестиции в экономику страны, и назвал их ожидаемый размер — 15 $15 трлн. По словам Трампа, при аннулировании тарифов США лишатся части вложений в экономику.
В Афганистане при землетрясении погибли около 500 человек
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2 в 57 км к северо-востоку от города Джелалабада. От удара стихии пострадали несколько уездов. Из-за разрушений зданий под завалами оказались тысячи людей. Число погибших достигло 500 человек, более 1 тыс. пострадали. Власти проводят масштабную спасательную операцию.