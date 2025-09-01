Главные новости 1 сентября 2025 года

США в случае отмены торговых пошлин на ввозимые товары могут стать страной третьего мира. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на странице в соцсети. Он уточнил, что пошлины — это инвестиции в экономику страны, и назвал их ожидаемый размер — 15 $15 трлн. По словам Трампа, при аннулировании тарифов США лишатся части вложений в экономику.