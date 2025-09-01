Экс-губернатор Сахалина Хорошавин ударился в веру в колонии

Бывший островной губернатор находится в заключении в колонии в Хабаровском крае. Помимо ухода за храмом, он еще посещает кружки по самообразованию и саморазвитию. Так, он занимается в музыкальном, литературном, историческом и шахматном кружках. Участвует в спортивной жизни тюрьмы.