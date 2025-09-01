Экс-губернатор Сахалина Хорошавин ударился в веру в колонии

Экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин заботится о храме, который расположен на территории колонии, где он отбывает 15-летний срок за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости.
«Хорошавин взял на себя ответственность по обслуживанию и содержанию Храма Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при исправительной колонии», — говорится в сообщении.
Бывший островной губернатор находится в заключении в колонии в Хабаровском крае. Помимо ухода за храмом, он еще посещает кружки по самообразованию и саморазвитию. Так, он занимается в музыкальном, литературном, историческом и шахматном кружках. Участвует в спортивной жизни тюрьмы.
Хорошавина приговорили к 13 годам в начале 2018 года. Однако позже судья увеличил срок на два года. Экс-чиновника также оштрафовали на полмиллиарда рублей.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.