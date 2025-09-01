Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Госавтоинспекции призвал детей к бдительности на дороге в День знаний

Глава Госавтоинспекции Черников призвал к бдительности на дороге в День знаний.

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В первый учебный день школьникам и их родителям стоит внимательно отнестись к вопросам безопасности на дороге, предупредил глава российской Госавтоинспекции, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Он отметил, что длительный перерыв, связанный с летними каникулами, мог привести к потере бдительности среди школьников, отвыкших от интенсивного движения. Повторить правила дорожного движения и отработать маршруты «дом-школа-дом», по его мнению, — основные задачи детей и их родителей, связанные с перемещением вблизи проезжей части.

«Некоторые могли забыть о напряженности дорожного движения, а кому-то предстоит впервые самостоятельно отправиться в школу. Детям нужно проявить максимальную внимательность на дорогах, не отвлекаясь ни на телефон, ни на разговоры с друзьями», — указал в своем обращении Черников.

Также глава российской Госавтоинспекции напомнил, что ведомство по всей стране проведет профилактические мероприятия для детей и их родителей, а в первые учебные дни автоинспекторы будут работать в усиленном режиме у образовательных организаций.

Черников подчеркнул, что у его подчиненных и взрослых по всей стране — общая задача, сделать максимально безопасной дорогу несовершеннолетних от дома до школы и обратно и сформировать у учащихся навыки прогнозирования дорожной ситуации.

«Ваши привычки, манера вождения и соблюдение правил влияют на поведение детей больше, чем любые инструкции», — сказал он, обращаясь к родителям детей.

Педагогам Черников напомнил, что на них также ложится большая ответственность в вопросе обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении. Он предложил уделить особое внимание проведению тематических классных часов и вовлекающих мероприятий.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».