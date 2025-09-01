Глава Госавтоинспекции призвал детей к бдительности на дороге в День знаний

Он отметил, что длительный перерыв, связанный с летними каникулами, мог привести к потере бдительности среди школьников, отвыкших от интенсивного движения. Повторить правила дорожного движения и отработать маршруты «дом-школа-дом», по его мнению, — основные задачи детей и их родителей, связанные с перемещением вблизи проезжей части.