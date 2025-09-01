Депутат ГД призвал повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Многие считают, что возможность откладывать деньги напрямую зависит от уровня дохода. Однако практика показывает: ключевым фактором накоплений является не столько сумма заработка, сколько денежные привычки и способность грамотно распоряжаться средствами. Как москвичи формируют сбережения при разных стартовых возможностях — в материале «Вечерней Москвы».