Депутат ГД призвал повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Повышение МРОТ до 27 тысяч рублей — недостаточная мера для обеспечения хорошего уровня жизни россиян. С таким мнением в понедельник, 1 сентября, выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Парламентарий считает, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 60 тысяч рублей. Между плановым показателем МРОТ и прогнозируемой реальной стоимостью жизни наблюдается сильное расхождение — предложение не учитывает ожидания инфляции.

— Нужно реально оценивать ситуацию, повышать и минимальные стандарты, и уровень зарплат и социальной поддержки, — добавил Миронов.

Помимо этого, СРЗП проведет анализ потребительской корзины и прожиточного минимума для пенсионеров, студентов и семей с детьми, передает ТАСС.

Многие считают, что возможность откладывать деньги напрямую зависит от уровня дохода. Однако практика показывает: ключевым фактором накоплений является не столько сумма заработка, сколько денежные привычки и способность грамотно распоряжаться средствами. Как москвичи формируют сбережения при разных стартовых возможностях — в материале «Вечерней Москвы».