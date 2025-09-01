Депутат ГД призвал повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Повышение МРОТ до 27 тысяч рублей — недостаточная мера для обеспечения хорошего уровня жизни россиян. С таким мнением в понедельник, 1 сентября, выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Парламентарий считает, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 60 тысяч рублей. Между плановым показателем МРОТ и прогнозируемой реальной стоимостью жизни наблюдается сильное расхождение — предложение не учитывает ожидания инфляции.
— Нужно реально оценивать ситуацию, повышать и минимальные стандарты, и уровень зарплат и социальной поддержки, — добавил Миронов.
Помимо этого, СРЗП проведет анализ потребительской корзины и прожиточного минимума для пенсионеров, студентов и семей с детьми, передает ТАСС.
