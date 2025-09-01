Ричмонд
Эксперт Фомина назвала осень идеальным временем для посещения Турции и Египта

Осень — оптимальный период для отдыха в Турции и Египте благодаря комфортной погоде и выгодным ценам. Об этом рассказала туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании IZI TOUR Алена Фомина.

По ее словам, в сентябре и октябре температура воздуха и воды держится в диапазоне 25−30 градусов тепла, что идеально для пляжного отдыха и экскурсий. В этот период снижается турпоток, и отели предлагают скидки до 30 процентов, а цены на экскурсии и авиабилеты также ниже, чем летом.

Меньше туристов позволяет избегать очередей и глубже погрузиться в культурные достопримечательности. Фомина порекомендовала подписываться на рассылки авиакомпаний и туроператоров, чтобы не пропустить выгодные предложения.

— Это время, когда вы можете насладиться прекрасным климатом, избежать толп туристов и воспользоваться выгодными предложениями на жилье и экскурсии. Путешествуя осенью, вы получаете уникальную возможность глубже узнать культуру стран, попробовать местную кухню и насладиться природными красотами, — заключила эксперт в беседе с Life.ru.

Владелец турагентства и Travel-эксперт Тариел Гажиенко придерживается аналогичного мнения насчет отдыха осенью. По его словам, Турция сохраняет лидерство по турпотоку благодаря комфортной погоде и более низким ценам по сравнению с летом.