Объяснена неожиданная причина востребованности русских актеров в Голливуде

Определённо у российских актёров есть возможности в Голливуде. Здесь в целом не так много возможностей, учитывая сокращение числа производимых фильмов. Но многие из современных проектов, особенно телесериалы, связаны с русскими персонажами, которые являются частью этих сюжетов, отметил продюсер.