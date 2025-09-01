Объяснена неожиданная причина востребованности русских актеров в Голливуде

Американский продюсер, президент компании «Двери в Голливуд» Боб Ван Ронкель заявил, что кинематографисты заинтересованы в российских актерах благодаря их возросшему уровню владения английским языком. Об этом он сообщил в беседе с «ТАСС».
Определённо у российских актёров есть возможности в Голливуде. Здесь в целом не так много возможностей, учитывая сокращение числа производимых фильмов. Но многие из современных проектов, особенно телесериалы, связаны с русскими персонажами, которые являются частью этих сюжетов, отметил продюсер.
По его словам, ранее сильный акцент создавал проблемы, но современный уровень языковой подготовки молодых российских актёров значительно улучшился. Их речь стала понятнее, что упрощает использование в голливудских проектах — теперь не требуется дубляж после съёмок, пояснил Ван Ронкель.
Продюсер добавил, что ранее голливудские режиссёры часто приглашали американцев или сербов на роли русских персонажей из-за проблем с пониманием «русского английского». Обычно русские играют отрицательных персонажей, но теперь у актёров стало больше возможностей. Голливуд начинает предпочитать ваших актёров вместо американцев, которым приходится притворяться русскими, констатировал он.
В качестве примера Ван Ронкель привёл работу Юры Борисова в фильме «Анора». Его английский был фантастическим, чётким и понятным для американцев. Я был впечатлён его работой. Уровень языка позволяет использовать его в голливудских проектах, отметил продюсер.
