Найдены эффективные механизмы блокировки ферроптоза макрофагов

«Исследование было посвящено ферроптозу макрофагов, а именно его регуляции и потенциалу для иммуноонкологической терапии. Сейчас ферроптоз активно изучается в разных областях — от болезни Альцгеймера до рака носоглотки», — уточнила одна из авторов исследования Мария Юрканова.