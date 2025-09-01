Ричмонд
Найдены эффективные механизмы блокировки ферроптоза макрофагов

Особое внимание уделили донорам оксида азота.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета выявили механизмы эффективной блокировки программируемой гибели клеток иммунной системы (ферроптоз макрофагов). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

«Исследование было посвящено ферроптозу макрофагов, а именно его регуляции и потенциалу для иммуноонкологической терапии. Сейчас ферроптоз активно изучается в разных областях — от болезни Альцгеймера до рака носоглотки», — уточнила одна из авторов исследования Мария Юрканова.

Отмечается, что особое внимание было уделено донорам оксида азота (NO) — соединениям, которые постепенно выделяют эту биологически активную молекулу, участвующую в регуляции воспаления и защиты клеток. «Исследование показало, что ключевую роль играет кинетика высвобождения NO (оксида азота — прим. ТАСС). Только длительное воздействие оксида азота оказалось способно эффективно блокировать накопление липидных перекисей — главный признак ферроптоза», — говорится в сообщении.

Кроме того, ученые выяснили, что аутологичная сыворотка — то есть собственная сыворотка крови пациента — полностью блокирует гибель клеток, создавая условия, близкие к естественным.

По информации пресс-службы, выводы, сделанные в ходе работы, открывают перспективы для разработки иммуноонкологических и противовоспалительных терапевтических стратегий.

Исследования велись при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ.