ВТБ начал принимать заявления на выпуск Пушкинской карты

Отмечается, что заявление на ее выпуск в ВТБ необходимо подать до 28 декабря 2025 года включительно или уже в новом году — с 1 января 2026 года. До конца года подать заявление на выпуск можно в приложении «Госуслуги Культура» и приложении «Почта банка», а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и «Почта банка», адреса которых можно узнать на сайте. Уже выпущенная карта «Почта банка» будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года, добавили в банке.