ВТБ начал принимать заявления на выпуск Пушкинской карты

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. ВТБ станет банком-оператором программы «Пушкинская карта» с 2026 года, но уже сейчас начал принимать заявления на ее выпуск, сообщили в пресс-службе банка.
«С 2026 года банком-оператором программы “Пушкинская карта” станет ВТБ. Пользователи карты уже сейчас могут подать заявление на ее выпуск в ВТБ, чтобы с 1 января 2026 года продолжить покупать билеты на культурные мероприятия в рамках программы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заявление на ее выпуск в ВТБ необходимо подать до 28 декабря 2025 года включительно или уже в новом году — с 1 января 2026 года. До конца года подать заявление на выпуск можно в приложении «Госуслуги Культура» и приложении «Почта банка», а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и «Почта банка», адреса которых можно узнать на сайте. Уже выпущенная карта «Почта банка» будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года, добавили в банке.
«Пушкинская карта — уникальный социальный проект, направленный на популяризацию культуры у молодежи. Наша задача — сделать процесс перехода обслуживания проекта из “Почта банка” в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным для клиентов, поэтому пользователи уже сейчас могут подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ и с 1 января покупать билеты в кино, театры и музеи. Подача заявления занимает не больше минуты», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей из лимита. Чтобы получить цифровую карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск Пушкинской карты. Для получения пластиковой карты нужно обратиться в флагманские офисы ВТБ или «Почта Банка».