Страны ШОС договорились учредить Банк развития

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества решили учредить Банк развития организации. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Тяньцзине, передает ТАСС.

21

«Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института», — сказано в документе.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и помощник президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что у стран-участников ШОС появится своя платежная система.

Кроме того, Дмитриев рассказал о перспективах расширения использования российских банковских карт за пределами страны. По его словам, интеграционные процессы в рамках ШОС оказывают положительное влияние на доступность российских платежных инструментов за границей.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше