Страны ШОС договорились учредить Банк развития

«Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института», — сказано в документе.
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и помощник президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что у стран-участников ШОС появится своя платежная система.
Кроме того, Дмитриев рассказал о перспективах расширения использования российских банковских карт за пределами страны. По его словам, интеграционные процессы в рамках ШОС оказывают положительное влияние на доступность российских платежных инструментов за границей.