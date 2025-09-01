Сентябрьские сюрпризы: Синоптик раскрыл, какой будет погода в России в первом месяце осени

В европейской части России среднемесячная температура в сентябре будет превышать норму. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Неожиданные теплые деньки в первом месяце осени ожидаются почти на всей территории Европейской части страны — до самого Урала, в том числе Северо-Западный, Центральный, Южный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа.
На севере Сибири, включая районы Таймыра и Туруханский район Красноярского края, также ожидается температура выше климатической нормы. В остальных регионах страны сентябрь будет преимущественно теплым, с незначительным превышением средних показателей.
Большинство районов Центрального федерального округа, западные территории Поволжья и отдельные области Урала, Сибири и Дальнего Востока столкнутся с нехваткой осадков.
В то же время на юго-западе Сибири, в восточной и южной части Хабаровского края, а также на Сахалине будет происходить избыток дождей.
Прежде KP.RU сообщал, что в Алтайском крае 1 сентября установится типичная осенняя погода. В День знаний ожидаются прохлада и дожди.