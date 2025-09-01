ФСБ задержала в Тамбовской области подозреваемого в диверсиях гражданина

В Тамбовской области был задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным ФСБ России, мужчина извлек из заблаговременно оборудованного тайника компоненты технических устройств, предназначенных для дистанционного управления и приведения в действие средств, используемых при совершении диверсионно-террористических актов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия на данный момент продолжаются, сообщили в пресс-службе ведомства.