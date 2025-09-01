Календарь на 1 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

1 сентября в России празднуют День знаний: в школах проходят торжественные линейки по случаю начала нового учебного года, а для первоклассников впервые звенит школьный звонок. Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день написания писем и День любителей сериалов. В православном календаре — день иконы Божией Матери Донской. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 1 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».