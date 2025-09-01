Названы самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии по итогам лета

Аналитики популярного сервиса по поиску работы подвели итоги лета на российском рынке труда и назвали самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии. В частности, в категории рабочих и линейных профессий по сравнению с 2024 годом наиболее востребованной оказалась вакансия слесаря со средним заработком более 97 тысяч рублей в месяц.