Названы самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии по итогам лета

Аналитики популярного сервиса по поиску работы подвели итоги лета на российском рынке труда и назвали самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии. В частности, в категории рабочих и линейных профессий по сравнению с 2024 годом наиболее востребованной оказалась вакансия слесаря со средним заработком более 97 тысяч рублей в месяц.

Самой высокооплачиваемой стала вакансия фрезеровщика. Средняя зарплата для этих специалистов составила 159 861 рубль в месяц.

В категории транспорта и логистики самыми востребованными оказались курьеры. Им готовы были платить более 146 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Водитель бензовоза стал самой высокооплачиваемой профессией в этой сфере.

— При полной занятости среднее зарплатное предложение составило 222 581 рубль в месяц. Высокий доход связан с требованием квалификации, высокой ответственностью за безопасность и сложностью работы, поскольку перевозка топлива требует строгого соблюдения правил и повышенной внимательности, — заключили в аналитики в беседе с RT.

Эксперты в январе проанализировали средние зарплатные предложения для специалистов, работающих вахтовым методом. На основе исследования аналитики выявили самые высокооплачиваемые сферы деятельности для вахтовиков и самых востребованных специалистов, задействованных в этих отраслях.