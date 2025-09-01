Почти ослепший от рака актёр «Полицейского с Рублёвки» стал угрозой нацбезопасности Украины

Напомним, в 2018 году у актёра «Полицейского с Рублёвки» впервые диагностировали рак мозга, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Активную поддержку он получал от своих товарищей и коллег по работе. Однако теперь, в 2025 году, болезнь вернулась в более тяжёлой форме с серьёзными осложнениями. В связи с этим он вынужден просить помощи у подписчиков. Не оставили его без поддержки и коллеги по цеху.