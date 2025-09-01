Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти ослепший от рака актёр «Полицейского с Рублёвки» стал угрозой нацбезопасности Украины

Звезду «Полицейского с Рублёвки» Романа Попова, который почти ослеп из-за рака мозга, 31 августа внесли в список украинского экстремисткого сайта «Миротворец»*. «Постньюс» узнал, что карточке артист называется «российским военным преступником» и «соучастником преступлений против Украины и её граждан».

Источник: Life.ru

На сайте указано, что Попов «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины и был причастен к геноциду её народа». Внести его в чистилище скандального ресурса решили из-за интервью Попова годичной давности, в котором он рассказал об опыте пребывания на СВО.

Напомним, в 2018 году у актёра «Полицейского с Рублёвки» впервые диагностировали рак мозга, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Активную поддержку он получал от своих товарищей и коллег по работе. Однако теперь, в 2025 году, болезнь вернулась в более тяжёлой форме с серьёзными осложнениями. В связи с этим он вынужден просить помощи у подписчиков. Не оставили его без поддержки и коллеги по цеху.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.